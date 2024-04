Rodrigo Ferreira apresenta características e celebra chance no Santos: "Não pensei duas vezes"

"Me considero um lateral muito equilibrado, bom na arte defensiva e ofensivo no momento que é necessário. Sabendo do DNA ofensivo do Santos, a gente tem que participar bastante da parte ofensiva. Isso vai da forma com que o jogo pede. Mas hoje me denomino como um lateral muito equilibrado", detalhou.

O defensor, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, assinou vínculo em definitivo até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

No Mirassol, o lateral direito assumiu a titularidade rapidamente e, com isso, tornou-se um dos principais atletas da equipe. No Estadual, o jogador esteve em campo em 10 partidas, tendo contribuído com dois gols e uma assistência.

Com Rodrigo à disposição, o Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Vamos fazer o nosso melhor dentro de campo, entregar tudo que temos, tanto na parte técnica quanto tática para poder alcançar o objetivo do clube, que é o acesso. Retornar o Santos à Série A, é o lugar de onde não deveria ter saído. Tenho certeza que o torcedor pode contar comigo nas 37 batalhas que faltam para a gente coroar o ano com a volta do Santos para a Série A", finalizou.