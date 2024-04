Palmeiras terá semana com jogo na altitude pela Libertadores e se preocupa com parte física

Depois de empatar em 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já mudou de chave. Agora, o foco é na Libertadores.

Na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Verdão visita o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. O jogo será no Complejo Independiente del Valle, que fica 2.850 metros acima do nível mar.