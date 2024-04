Palmeiras desembarca no Equador para duelo contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Quito ?

Estamos na capital equatoriana para a nossa partida de quarta-feira. Confira um resumo da nossa viagem ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/4fYSZWZuy5

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 23, 2024

O Verdão é líder do Grupo F, com quatro pontos conquistados. Na competição continental, a equipe tem um empate contra o San Lorenzo (1 a 1) e uma vitória sobre o Liverpool-URU (3 a 1). O adversário, vem logo em seguida e tem a mesma pontuação.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira segue com as baixas dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Ambos estão em evolução no processo de recuperação e fazem atividades leves com o restante do grupo. Além deles, o volante Zé Rafael, que trata de uma lombalgia também deve seguir fora.