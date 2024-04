Nonato perde espaço no Santos e não entra em campo há cinco jogos

O meia Nonato não foi acionado pelo técnico Carille e assistiu do banco de reservas à vitória do Santos contra o Paysandu por 2 a 0, pela primeira rodada da Série B, na Vila Belmiro. O ato foi mais uma prova de que ele perdeu espaço no Peixe.

A última partida do jogador foi no triunfo por 3 a 2 frente à Inter de Limeira, pelo Paulistão, quando atuou por 69 minutos. Desde então, ficou de fora de cinco jogos: Portuguesa (0 a 0 e classificação nos pênaltis), RB Bragantino (3 a 1) e Palmeiras (1 a 0 e 2 a 0).

Nonato, com isso, foi ausência durante o mata-mata do Paulistão. Antes, em 12 confrontos, ele tinha entrado em campo por sete vezes. Um dos motivos para a perda de minutagem se deve ao fato de Cazares e Giuliano estarem recuperados e serem as primeiras opções de Carille para o setor.