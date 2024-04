"Não é simples manter o alto nível em todos jogos", diz Luan após empate do Palmeiras com o Flamengo

"Quando as coisas não saem como o esperado, não podemos dizer que foi um jogo muito abaixo do que o Palmeiras vem jogando. Não é simples manter o alto nível em todos os jogos. A gente tem uma estrutura muito grande, que nos ajuda e vamos sempre tentar vencer, mas nem sempre vamos ser capaz", completou.

O defensor, que foi titular no Allianz Parque, ainda falou sobre o momento defensivo do Alviverde. O clube levou apenas dois gols nos últimos cinco jogos.

"Os números não mentem. A gente vem tentando fazer bons trabalhos. Não queremos tomar gols nunca. Mas as vezes as coisas não saem como o esperado. Estamos nos esforçando bastante para deixar nossa baliza a zero", finalizou.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time encara o Independiente del Valle na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

Já o próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão será no dia 29 de abril, segunda-feira, contra o São Paulo. O jogo será no Morumbis, às 20 horas, pela quarta rodada.