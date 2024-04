Leila Pereira chama John Textor de idiota e cobra punição rigorosa: "Tem que ser banido"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, segue irritada com as acusações John Textor, dono da SAF do Botafogo, que fez declarações indicando que o Alviverde vinha sendo beneficiado por manipulação de resultados nos últimos anos. Nesta segunda-feira, a mandatária chamou o norte-americano de "idiota" e fez um pedido para Textor ser banido do futebol brasileiro.

"Na Justiça, com relação ao Palmeiras, já entramos com uma ação cível e pedido de inquérito policial para apurar essas denúncias que ele está fazendo, ele continua falando e não prova absolutamente nada. Acho isso uma aberração, uma vergonha. Muitas pessoas ficam pensando 'por que ele está fazendo isso?'. Inclusive o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. Não adianta ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Às vezes se perde tanto tempo pensando o que ele quis dizer, o que ele quer? Ele não quer nada", disse Leila em entrevista ao Roda Viva.

"Esse John Textor está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma. Para se coibir isso, esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Não pode ficar elucubrando sem provas, isso é irresponsabilidade. Acho que ele ficou louco por causa disso. Tudo começou nos 4 a 3 do Palmeiras. Ele não esquece disso", seguiu.