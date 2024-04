Jorge Jesus se mostra otimista para reverter placar contra o Al Ain pela Champions da Ásia

?? Some words from the head coach "Jorge Jesus" and "Sergej Milinkovi?-Savi?" before the second leg of Asian Champions League semifinal ??#AlHilal ?#HILvAIN ?#ACL ? pic.twitter.com/dN0Itgze8c

? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 22, 2024

A derrota para o Al Ain também marcou o fim da sequência de 34 vitórias consecutivas do Al-Hilal, que chegou até mesmo a entrar no Guinness Book, o livro dos recordes. Jorge Jesus se mostrou surpreso pela equipe ter sofrido quatro gols no duelo de ida.

"Não é normal o Al-Hilal sofrer quatro gols, ainda por cima com três pênaltis. Nunca nos tinha acontecido, mas o futebol é assim. Espero que amanhã as coisas mudem a nosso favor. É uma prova importante para todos, e só temos 90 minutos para chegar à final", comentou.

O jogo de volta entre Al-Hilal e Al Ain está marcado para esta terça-feira, às 15h (de Brasília), na Kingdom Arena. O time comandado por Jorge Jesus precisa vencer de pelo menos três gols de diferença para garantir a vaga na grande decisão da Champions League da Ásia.