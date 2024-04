John Textor depõe em CPI e apresenta material com indícios de manipulação de resultados

Ao vivo: CPI das apostas esportivas recebe sócio do clube Botafogo - 22/4/24

"Estou aqui como um novato. Fui perseguido, suspenso e processado por falar que a manipulação de resultados existe. Não me importo porque preciso trabalhar, tenho tentado trabalhar como dono de um clube e trato de conseguir o sucesso do Botafogo e do futebol brasileiro. Estou aqui para tratarmos do assunto. Esse (manipulação de resultados) é um problema que existe em todos os lugares do mundo, não só nas principais ligas. Acho que ocorre com mais frequência em divisões inferiores", disse John Textor.

"Nunca fiz uma acusação sobre qualquer clube ou pessoa que não possa estar por trás de manipulação de resultados, como vimos em 2022. A tecnologia em que nos baseamos para provar não nos diz porque o jogo foi manipulado, mas como foi", seguiu.

Relembre as declarações de John Textor sobre manipulação de resultados

Em uma de suas declarações antes da CPI, o norte-americano disse ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela manipulação de resultados há, pelo menos, duas temporadas. Depois, em nota publicada em seu site, o empresário, inclusive, afirmou que o Choque-Rei pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do São Paulo, mas não apresentou provas. Os nomes dos jogadores supostamente envolvidos não foram publicados por John Textor na nota oficial.

Textor também citou a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileiro 2022, no Allianz Parque. De forma equivocada, o empresário diz que o resultado "ajudou a garantir" o título, uma vez que o time alviverde já entrou em campo como campeão após o tropeço do Inter contra o América-MG. Segundo o norte-americano, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".