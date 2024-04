Federação divulga áudios do VAR no clássico entre Barcelona e Real Madrid

Nesta segunda-feira, a Real Federação Espanhola de Futebol divulgou os áudios do VAR durante a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por 3 a 2, pelo Campeonato Espanhol. A partida ficou marcada pela polêmica no lance em que a arbitragem considerou que a bola não ultrapassou totalmente a linha do gol na finalização de Lamine Yamal.

A confusão aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Depois de cobrança de escanteio, Lamine Yamal desviou no primeiro pau, e o goleiro do Real Madrid afastou a bola praticamente em cima da linha.

Os jogadores do Barcelona reclamaram que a bola já teria entrado no momento em que Lunin fez a defesa, e o VAR entrou em ação para revisar a jogada.