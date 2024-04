Em casa, Ferroviária cede empate ao ABC pela estreia da Série C do Brasileiro

Nesta segunda-feira, Ferroviária e ABC empataram em 1 a 1, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O clube paulista abriu o placar na primeira etapa, mas cedeu empate no início do segundo tempo.

Assim, as duas equipes somam um ponto cada da competição e ficam na metade da tabela. A Ferroviária ocupa o 12º lugar, já o ABC larga na 11ª posição.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C, no domingo, a Ferroviária visita o CSA, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O ABC, por sua vez, um dia antes, às 17h, recebe o Náutico, no Frasqueirão.