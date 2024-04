Coronado não viaja com delegação do Corinthians e vira desfalque para jogo contra Argentinos Jrs.

Outros baixas do Corinthians para o jogo na Argentina são: Gustavo Henrique (dengue), Maycon (lesão de ligamento do joelho), Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo) e Ruan Oliveira (lesão de ligamento do joelho).

O Timão vem de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, com um empate e duas derrotas. A pressão começa a aumentar para António Oliveira e seus comandados, que ainda não venceram qualquer equipe da Série A nessa temporada.