Com reforços, Santos se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Avaí pela Série B

Nesta segunda-feira, o Santos se reapresentou após ganhar um descanso no último domingo. Agora, o foco do time é no jogo contra o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, no último sábado, realizaram apenas um trabalho físico no gramado do CT Rei Pelé. O restante do elenco fez uma atividade técnica e tática.

Para o embate com o Avaí, fora de casa, o técnico Fábio Carille vive a expectativa de contar com os recém-contratados Escobar e Patrick. Ambos treinaram pela primeira vez com o grupo nesta manhã. Além deles, o Santos espera por Serginho, que já tem um acerto, mas ainda não foi anunciado.