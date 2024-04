Bidon volta a ter minutos após três jogos e pode acirrar disputa por vaga de Maycon no meio-campo

Na noite do último sábado, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória do Timão na competição nacional.

Apesar do momento negativo no Brasileirão, o torcedor corintiano teve uma boa notícia no último sábado. O jovem Breno Bidon voltou a ganhar minutos com o técnico António Oliveira após três partidas sem ter sido utilizado pelo português.

No duelo contra o Red Bull Bragantino, o volante novamente começou no banco de reservas e viu Fausto Vera ocupar o lugar de Maycon no 11 inicial. Foi apenas aos 39 minutos do segundo tempo que o jovem foi chamado pelo treinador e entrou em campo para substituir o argentino.