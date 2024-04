Argentinos Jrs x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Sul-Americana

O Corinthians visita a equipe do Argentinos Juniors nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. O duelo é válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão vem de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, com um empate e duas derrotas. A pressão começa a aumentar para António Oliveira e seus comandados, que ainda não venceram qualquer equipe da Série A nessa temporada.

Por outro lado, o Corinthians lidera o grupo F da Copa Sul-Americana, com quatro pontos. O Alvinegro empatou com o Racing-URU fora de casa na estreia e goleou o Nacional por 4 a 0-PAR em Itaquera no segundo compromisso.