Análise: São Paulo vence, convence e dá sinais que trabalho de Carpini era realmente fraco

A boa apresentação do São Paulo passa a impressão de que o trabalho de Carpini, de fato, deixou a desejar. A mesma base que mostrou muito pouco nos últimos jogos, venceu com facilidade o Atlético-GO.

Uma mudança crucial promovida por Milton Cruz para conquistar o triunfo foi a entrada de André Silva como titular em Goiânia. O atacante fez uma boa dupla com Calleri, mostrou boa movimentação no ataque e deu assistência para o primeiro gol do Tricolor.

Aliviado com a primeira vitória no Brasileiro, o São Paulo agora dá início a uma nova era, com Luis Zubeldía. O novo treinador da equipe começará seu trabalho à frente do clube já nesta segunda-feira, com o clima mais leve.

O argentino irá trabalhar o grupo nesta semana com foco na quinta-feira, quando faz sua estreia diante do Barcelona de Guayaquil-EQU, pela terceira rodada da Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Equador. Logo na sequência, Zubeldía enfrentará o Palmeiras, pelo Brasileirão, em seu primeiro clássico no Tricolor.