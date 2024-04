Alvo do Liverpool, Rúben Amorim pode parar em outro clube da Inglaterra

Com o anúncio da saída de Jürgen Klopp, o Liverpool já está correndo atrás de novos nomes para o seu comando técnico. O treinador que estava sendo mais cotado nas últimas semanas era o português Rúben Amorim, do Sporting, mas de acordo com o jornalista inglês David Ornstein, ele pode acabar treinando o West Ham, caso o clube de Londres decida por romper com David Moyes.

O West Ham não vive boa fase na temporada, tendo sido eliminado da Liga Europa pelo Bayer Leverkusen na última semana e ocupando atualmente a oitava posição na Premier League com 34 partidas disputadas. O time não consegue encontrar uma boa sequência e dificilmente brigará por vagas europeias nas rodadas finais. Em seu compromisso mais recente, a equipe treinada por Moyes perdeu de goleada, por 5 a 2, para o Crystal Palace, 14° colocado da liga.