Weverton vê empate justo entre Palmeiras e Flamengo, mas cobra vitórias fora de casa

O Palmeiras ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Flamengo neste domingo, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Weverton afirmou que o resultado foi justo, mas destacou que agora o Verdão precisa correr atrás do prejuízo fora de casa.

"Jogo grande, difícil, de competir, de detalhes. Tivemos a nossas chances, não conseguimos fazer e eles também não. Obvio que a gente quer sempre vencer. Perdemos o último jogo em casa e empatamos hoje. Mas é o Brasileirão, sabemos que é difícil, é regularidade ate o fim. Vamos seguir sempre buscando somar pontos. Temos que vencer fora de casa pois deixamos escapar dois jogos em casa. Foi um jogo duro. O empate foi justo", disse à TV Globo.

Com o resultado, o Palmeiras aparece na 11ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos.