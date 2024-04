Vitória cede empate ao Bahia no quinto Ba-Vi do ano e segue sem vencer no Brasileirão

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Neste domingo, no quinto Ba-Vi do ano, o Vitória cedeu o empate ao Bahia, em 2 a 2, no Barradão. Matheusinho e Wagner Leonardo fizeram os gols do triunfo do Rubro-Negro baiano, enquanto Biel e Everaldo deixaram tudo igual para o Tricolor de Aço.

Com o resultado, o Vitória segue sem vencer no torneio nacional. O Rubro-Negro baiano aparece na 16ª posição, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Bahia chegou aos quatro pontos e pulou para a nona colocação na tabela.

Os dois clubes, agora, terão focos distintos. O Vitória segue de olho no Brasileirão e enfrentará o Cruzeiro na quarta rodada. A bola rola neste domingo (28), às 16 horas (de Brasília), no Mineirão.