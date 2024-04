Vegetti prega otimismo mesmo depois de duas derrotas seguidas do Vasco

No último sábado, o Vasco foi derrotado pelo Fluminense, no Maracanã, e conheceu seu segundo revés seguido no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o atacante Vegetti pregou otimismo para a sequência da temporada.

"O Vasco é para quem acredita! Como sempre, será contra tudo e contra todos. O melhor está por vir", escreveu nas redes sociais.