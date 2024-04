Sporting supera Vitória com tranquilidade e fica próximo de conquistar o Campeonato Português

O Sporting superou o Vitória neste domingo por 3 a 0 pela 30ª rodada do Campeonato Português. A partida foi realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Com o triunfo, o Sporting ocupa a liderança, com 80 pontos conquistados, e está cada vez mais próximo do título da competição. A quatro rodadas do fim da liga nacional, o Benfica, que ocupa a segunda posição, está a dez pontos de distância do primeiro colocado, porém com um jogo a menos. Enquanto o Vitória segue no quinto lugar, com 57.

O Sporting enfrenta o Porto no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 31ª rodada do Campeonato Português. Já o Vitória recebe o Boavista no sábado, no mesmo horário.