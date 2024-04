Sonho do Fluminense em contar com Thiago Silva ganha concorrência

Thiago Silva tem contrato com o Chelsea apenas até o fim da atual temporada. A permanência do jogador na Inglaterra é considerada improvável, até pela má campanha do time inglês - a última eliminação veio na semifinal da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, neste sábado.

O Fluminense nunca escondeu o interesse em Thiago Silva. Recentemente, o ex-atacante Fred, que faz parte da diretoria tricolor, falou sobre o assunto.

"Thiago Silva é um sonho nosso há muito tempo. O presidente fala com ele toda semana. Ele está com contrato ainda na Inglaterra e torcemos por ele. É um amigo que eu tenho, sou muito fã do caráter do Thiago", disse.

"Ele sabe que, aqui, ele tem as portas escancaradas. Mas não tem nada. Temos que tomar cuidado para não pressioná-lo. Nós amamos o Thiago e ele ama o Fluminense. Isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento", completou.