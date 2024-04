Ronald Araújo revela pedido de desculpas de Gundogan e garante que já fizeram as pazes

Final pic.twitter.com/bQurkBL4GD

? FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 21, 2024

A polêmica começou depois da eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões diante do PSG, na última terça-feira. Quando a partida ainda estava 1 a o para o clubes espanhol, Araújo parou um ataque promissor do Paris Saint-Germain com falta e recebeu cartão vermelho, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Com um a mais em campo, a equipe francesa cresceu no jogo, virou a partida para 4 a 1 e conseguiu a classificação às semifinais da Liga dos Campeões. O Barcelona só precisava de um empate em casa para garantir a vaga na próxima fase da competição, por conta da vitória no jogo de ida.

Depois da partida, Gundogan criticou publicamente a decisão de Araújo por cometer a falta naquele momento do jogo. O zagueiro uruguaio respondeu às declarações do colega de time dizendo que preferia guardar o que pensava sobre o assunto e cobrou respeito.

O Barcelona volta a campo segunda-feira (29), às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Valencia, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.