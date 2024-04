Palmeiras terá três zagueiros, e Flamengo faz mudanças para jogo do Brasileirão; veja escalações

Prontos e escalados pra mais um desafio! ?#AvantiPalestra #PALxFLA#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/rFkWgK8UZm

? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 21, 2024

Para esta partida, o português não conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além deles, o volante Zé Rafael também está fora. O camisa 8 do Verdão, em tratamento de uma lombalgia, desfalcou a equipe nos três últimos compromissos. Ele vem cumprindo um cronograma individualizado.

O Flamengo, por sua vez, conta com o retorno de Arrascaeta ao time titular. Em contrapartida, Tite deixou De la Cruz e Pedro no banco de reservas. Lesionado, o atacante Everton Cebolinha será desfalque.

Assim, o Rubro-negro terá: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

O Palmeiras tem três pontos e entrou na rodada na 12ª colocação na tabela. O Alviverde venceu o Vitória, na estreia, por 1 a 0, no Barradão, e depois foi derrotado pelo Internacional, pelo mesmo placar, na Arena Barueri. Do outro lado, o Flamengo está com 100% de aproveitamento. O Rubro-Negro vem de vitórias sobre Atlético-GO e São Paulo.