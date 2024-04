Milton Cruz escala São Paulo com três zagueiros e André Silva de titular contra o Atlético-GO

O São Paulo está definido para a partida deste domingo, diante do Atlético-GO, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Milton Cruz promoveu mudanças importantes no time que iniciará como titular.

O treinador manteve a linha de três defensores, com Arboleda, Diego Costa e Alan Franco, tendo Welington como ala pelo lado esquerdo. Luciano será responsável pela armação de jogadas, enquanto André Silva fará dupla de atacantes com Calleri. Ferreirinha fica como alternativa no banco de reservas.

O meia James Rodríguez, o atacante Lucas, o meia-atacante Wellington Rato e o lateral Rafinha, lesionados, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Tricolor.