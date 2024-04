Manoel prevê arrancada do Fluminense na temporada depois de vitória no clássico

No último sábado, o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e acabou com o jejum em clássicos diante do Vasco. O zagueiro Manoel prevê que o Tricolor vai arrancar na temporada depois do triunfo sobre o rival.

"A gente começou essa nossa arrancada. O nosso nível, do jeito que a gente treina, se colocar no jogo. É difícil de pegarem a gente. Que seja o início da arrancada", disse.

Manoel admitiu que o Fluminense teve atuações abaixo do ideal nos últimos jogos.