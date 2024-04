Luciano cita semana "turbulenta" após vitória do São Paulo e fala sobre chegada de Zubeldía

O atacante Luciano colaborou para o São Paulo e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, neste domingo, no António Accioly, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Novo técnico da equipe, Luis Zubeldía acompanhou a partida nas tribunas do estádio, em Goiânia.

O camisa 10 comemorou o triunfo, o primeiro do Tricolor nesta edição do Brasileiro. Ele ainda falou sobre a chegada do novo comandante e citou uma semana de trabalho "turbulenta" com a demissão de Thiago Carpini.

"Vitória muito importante. Agradecer muito a Deus. Uma vitória difícil, a semana foi turbulenta para a gente dentro do CT, ficamos triste com a demissão do Carpini. Agradecer a ele que nos ajudou. Agora, é comemorar essa vitória e iniciar um novo trabalho. Vamos fazer de tudo para ajudar o novo treinador", disse o jogador ao Premiere.