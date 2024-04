Liverpool vence Fulham e segue na briga pelo título do Inglês

Neste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Fulham no Craven Cottage, e venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Alexander-Arnold e Gravenberch, enquanto Castagne descontou para os donos da casa.

Assim, com o resultado positivo, o time comandado por Klopp igualou novamente em pontos com o líder Arsenal (74), já que o adversário também jogou e venceu na rodada. Com o triunfo, o Liverpool também ultrapassou o Manchester City. No entanto, a equipe tem um jogo a menos. Pelo lado do Fulham, o time ficou estacionado em 12º, com os mesmos 42 somados.

O próximo duelo do Liverpool será diante do Everton, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Goodison Park. Já o Fulham volta aos gramados no próximo sábado, contra o Crystal Palace, pela 35ª rodada da competição. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Craven Cottage.