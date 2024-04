Guilherme é o líder da equipe do Santos em número de gols e assistências

Na tarde do último sábado, o Santos estreou na Série B de 2024. Em sua primeira partida, venceu o Paysandu por 2 a 0.

Um dos autores dos gols do Santos foi Guilherme, que tem sido peça fundamental para a equipe paulista. Não à toa, é artilheiro, líder em assistências e o jogador do elenco com mais participações diretas em gols do time em 2024.

De acordo com dados do Sofascore, Guilherme balançou as redes 4 vezes e distribuiu 2 assistências em suas últimas 16 partidas da temporada. O atacante, assim, soma 6 contribuições em gols, com média de participação de 0,37 por jogo.