Guardiola e Arteta criticam calendário de jogos: "É inaceitável"

Os treinadores espanhóis Pep Guardiola e Mikel Arteta, atualmente comandantes de Manchester City e Arsenal, respectivamente, criticaram o calendário de jogos. Segundo eles, há pouco tempo de descanso entre as partidas.

Por parte do elenco do City, a equipe teve pouco mais de dois dias (66 horas) de descanso para o duelo deste sábado, contra o Chelsea, pela Copa da Inglaterra, já que entraram em campo na última quarta-feira, na eliminação para o Real Madrid nos pênaltis, após a igualdade no placar se manter na prorrogação.

"É inaceitável. Não é normal. Pela saúde dos jogadores, depois de um jogo que foi na prorrogação, é inaceitável. Não sei como sobrevivemos hoje", disse à BBC.