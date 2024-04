Fortaleza goleia Altos-PI e enfrenta o Sport na semifinal da Copa do Nordeste

Os gols da goleada do Fortaleza

Na metade do primeiro tempo, o Fortaleza começou a construir o placar. Aos 28 minutos, Marinho converteu pênalti, marcado após revisão do VAR, e fez 1 a 0.

Pouco depois, aos 36', Kervin Andrade recebeu belo passe de Moisés e ampliou a vantagem. De assistente do gol anterior a artilheiro, o camisa 21 se livrou do marcador e tirou do goleiro para fazer o terceiro do Leão do Pici.

Ainda na primeira etapa, o jovem venezuelano arrematou para marcar pela segunda vez no confronto.