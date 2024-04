Fiorentina vence Salernitana e assume a nona colocação do Campeonato Italiano

Three points!#SalernitanaFiorentina 0 - 2 | 90? + 5? pic.twitter.com/kER6x4lsGM

O jogo

Em primeiro tempo pouco movimentado, a única chance clara de bola nas redes foi com um chute de Ikoné , aos 41 minutos de jogo, recebendo na pequena área, girando e chutando para fora.

No primeiro lance do segundo tempo, Ochoa fez grande defesa depois do chute do camisa 7 Sottil.