Fabrício Bruno valoriza ponto conquistado pelo Flamengo fora de casa

O Flamengo ficou no empate com o Palmeiras, neste domingo, em São Paulo. O resultado fez os rubro-negros deixarem os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno valorizou o ponto conquistado frente a um dos concorrentes ao título, no Allianz Parque

"Jogo típico de Campeonato Brasileiro. Equipes qualificadas. O Palmeiras tem a característica de marcar homem a homem na saída de bola, o que nos complicou um pouco. Mas foi um bom resultado, pois eles são um dos postulantes ao título. Agora é descansar e pensar no próximo desafio, pela Libertadores", disse.