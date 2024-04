Estreante Hugo Moura tem bons números na estreia pelo Vasco

Recém-contratado, o volante Hugo Moura não teve muito tempo de adaptação ao Vasco e já estreou no clássico contra o Fluminense. Apesar da derrota de sua equipe, o meio-campista apresentou um bom futebol no jogo disputado no Maracanã.

Segundo dados da SofaScore, Hugo Moura teve 35 ações com a boa durante o confronto. Na parte ofensiva, deu uma assistência e dois passes considerados decisivos. Ainda acertou 3 dos 4 lançamentos e um drible.