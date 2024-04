Erica Sena conquista medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética

"Falta muito pouco, mas minha preparação está indo muito bem e estou muito motivada para competir minha terceira olimpíada", disse Érica, que tem o apoio do equatoriano Andrés Chocho, seu treinador e marido, e do filho Kylian. A família estava em Portugal e seguiu junta para Antalya e para o Mundial.

Por fim, nos 10 km sub-20, as posições dos brasileiros foram: Klaubert Emanoel Ferreira de Franca em 35º, com 43min51s, João Paulo Nobre De Oliveira em 41º, com 44min45s, e Santiago David Gonzalez Urbina em 51º, com 51min58s. No feminino, Thaliane Janaina Miranda foi a 47ª (54min49s). As vitórias na categoria foram da chinesa Xizhen Yang (45min06s) e do australiano Isaac Beacroft (39min56s).