Corinthians e Cuiabá são os únicos times do Brasileirão que ainda não marcaram gols

Diante do começo ruim, a dupla se encontra na zona de rebaixamento: o Corinthians na 18ª posição, com um ponto, e o time do Mato-Grosso na 20ª e última colocação, com zero.

Em busca de recuperação, as equipes focam na Sul-Americana, com o time do Parque São Jorge encarando o Argentino Juniors às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, na Argentina, e o Cuibá duelando frente ao Deportivo Garcilaso na mesma data, às 21h, no Peru.