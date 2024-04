Corinthians divulga abertura da venda de ingressos para jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

O Corinthians divulgou informações sobre a abertura da venda de ingressos para o duelo diante do Fluminense no próximo domingo (28), às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização das entradas terá início já nesta segunda-feira.

Os torcedores que quiserem assistir ao confronto diretamente do estádio devem adquirir os bilhetes exclusivamente por meio do site www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física na Arena. A venda dos ingressos será escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor.

Assim, a partir das 11 horas desta segunda-feira, será aberta a venda para não pagantes e PCDs. Já na terça-feira, também às 11h, fica disponível o estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira. Já às 13h, todos os sócios de qualquer programa corintiano que tenham a partir de 60 pontos poderão comprar bilhetes.