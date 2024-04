Com Zubeldía anunciado, Milton Cruz tem missão de diminuir a má fase do São Paulo

Na noite do último sábado, o São Paulo oficializou a contratação do técnico Luis Zubeldía. Ainda sem o argentino, porém, o Tricolor encara o Atlético-GO neste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão.

À beira do gramado, Milton Cruz desempenha mais uma vez a função de interino. Ele tem a missão de diminuir a má fase do clube do Morumbis.

Após início animador, com o título da Supercopa do Brasil e quebra do tabu na Neo Química Arena, o São Paulo caiu de rendimento e soma uma eliminação nas quartas do Paulista, um começo ruim no Brasileiro e resultados regulares na Libertadores.