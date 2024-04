Com golaço de Canobbio, Athletico-PR supera Internacional no Brasileirão

Neste domingo, o Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0, na Ligga Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Canobbio marcou um golaço e decidiu a partida.

Com o resultado, o Colorado ocupa a quinta posição, com seis pontos. Enquanto o Furacão sobe para a terceira colocação, também com seis.

O Internacional retorna a campo nesta quinta-feira, às 23h (de Brasília), contra o Delfín, no Equador. Já o Athletico-PR enfrenta o Danubio, na quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ambas partidas são válidas pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.