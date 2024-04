Com Caio Bonfim e Viviane Lyra, atletismo brasileiro garante mais duas vagas olímpicas na marcha atlética

Com Caio Bonfim e Viviane Lyra, o Brasil conseguiu mais duas vagas olímpicas no atletismo para os Jogos de Paris 2024, neste domingo (21/4), no Mundial de Marcha Atlética por Equipes em Antalya, Turquia. Caio (CASO-DF) e Viviane (Praia Clube-Exército-Futel-MG) terminaram em quinto lugar a nova prova da maratona marcha atlética em revezamento misto, com o tempo de 2h59min55s.

Os dois marchadores, que também já têm índices olímpicos para as provas individuais, já tinham levado a medalha de bronze na maratona de marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, com tempo de 3h02min14s. Agora, conquistaram as vagas olímpicas para o país com a melhor marca para uma dupla brasileira.

A prova envolveu equipes de um homem e uma mulher numa maratona - 42,195 km, em etapas. O Brasil marchou 12,195 km com Caio, depois 10 km com Viviane, novamente 10 km com Caio e os 10 km finais com Viviane.