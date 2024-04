Ceni elogia reação do Bahia no clássico, mas lamenta não ter saído com o triunfo

Após estar perdendo por 2 a 0, o Bahia reagiu e empatou o clássico contra o Vitória por 2 a 2 na tarde deste domingo, no Barradão, pela terceira rodada do Brasileirão. O intervalo entre os gols de Gabriel Teixeira e Everaldo foi de três minutos.

Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni analisou o confronto e disse o momento em que o duelo pendeu para o Tricolor de Aço.

"O jogo já estava bem encaminhado e a gente começou a ganhar o meio e ter peso na área, com um e depois praticamente com dois noves. Faltou um pouquinho de calma, tivemos uma chance com Thaciano, que tinha o Arias entrando sozinho, depois teve bola na trave do Biel. Sofremos um pouco defensivamente, mas com a saída do volante conseguimos ter mais o meio de campo e o jogo passou a pender mais já para sempre", completou.