Botafogo goleia o Juventude no Nilton Santos e alcança a terceira colocação do Brasileirão

O Botafogo começou a partida pressionando o Juventude e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Júnior Santos, que mandou para a rede. O gol foi anulado em campo, mas acabou validado pelo VAR.

Os donos da casa mantiveram a intensidade e ampliaram o placar aos oito minutos. Danilo Barbosa foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Tiquinho Soares.

Com a vantagem, o Botafogo passou a administrar o resultado, tentando manter a posse de bola no ataque. O Juventude tentava os avanços em contra-ataques e chegou a balançar a rede com Erick, mas o gol foi anulado por impedimento no lance. Os gaúchos só foram assustar aos 28 minutos, em cabeceio de Lucas Barbosa.

Quando o Juventude conseguiu equilibrar as ações, a equipe gaúcha ficou com um jogador a menos: Lucas Freitas recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a vantagem numérica, o Botafogo voltou a dominar a partida nos minutos finais. No entanto, os alvinegros pecaram no último passe e pouco produziram até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com a mesma postura da etapa inicial. O time dominou as ações e ampliou o placar aos sete minutos. Danilo Barbosa aproveitou cruzamento rasteiro na área e empurrou para a rede.

O gol não mudou a atuação do Botafogo, que seguiu em busca do ataque. Os alvinegros foram premiados com o quarto gol aos 15 minutos, com Savarino, em cobrança de falta.