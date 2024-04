Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Alemão

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen entram em campo neste domingo (21) pela 30° rodada do Campeonato Alemão. A partida será disputada no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. O jogo começa a partir das 12h30 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pelo aplicativo OneFootball, TV Cultura e SporTV.