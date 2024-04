Após o Votuporanguense, Grêmio Prudente sobe para Série A2 do Paulista

O Grêmio Prudente é o novo integrante da Série A2 do Paulistão. Neste domingo, a equipe do interior conseguiu a classificação para a decisão da Série A3, após empate por 1 a 1 com o EC São Bernardo, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

No jogo de ida da semifinal, o time prudentino havia vencido o rival por 2 a 1. Neste domingo, o São Bernardo saiu na frente com Gustavo Santana, mas o Grêmio Prudente empatou com Wallace.

Na final, o adversário será o Votuporanguense, que passou pelo Desportivo Brasil e também obteve o acesso para a Série A2. Os dois finalistas entram nas vagas de Monte Azul e Comercial, que caíram para a A3.