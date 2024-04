Após derrota, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para encarar Argentinos Juniors na Sula

Na manhã deste domingo, após a derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians se reapresentou aos treinos. O grupo corintiano iniciou a preparação para o confronto diante do Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana.

O treinamento deste domingo contou com o retorno do goleiro Matheus Donelli, que estava com dores na região do cotovelo do braço direito. O arqueiro participou normalmente dos trabalhos e já está à disposição da comissão técnica.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no revés para o Massa Bruta realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava.