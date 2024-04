Ancelotti exalta vitória do Real Madrid sobre o Barcelona: "É um passo importante para ganhar a liga"

? @MrAncelotti: "Es un paso muy importante para ganar esta @LaLiga".#ElClásico pic.twitter.com/Znb3bRWblP

Com o triunfo, o clube merengue, líder da competição, com 81 pontos, ampliou a vantagem para o time catalão, segundo colocado, com 70, e se aproximou da conquista de LaLiga. Ancelotti analisou as chances de título do Real Madrid depois da vitória.

"Muito mais perto. A seguir, teremos outros jogos. Agora, precisamos descansar bem, porque foi uma semana muito exigente, mas inesquecível", afirmou.

Apesar da vantagem, o treinador italiano ressaltou a importância dos próximos confrontos.