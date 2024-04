Vitória x Bahia: Confira informações e onde assistir ao clássico no Brasileirão

"Não tivemos os resultados esperados no Barradão, perdemos a final do Baiano. O Vitória é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. Muito bem organizado, agressivo. Jogo muito difícil de se jogar, principalmente fora de casa, sem nossa torcida, que nos dá muita energia e muita força quando a gente joga com eles. Tentar aprender com os resultados passados. A gente vem treinando bem essa semana, tentando achar soluções para esse próximo jogo para que a gente saia com o triunfo de lá." Disse.

O Bahia vai a campo embalado pelo triunfo sobre o Fluminense por 2 a 1 no meio de semana.

O Vitória não jogou no meio de semana. Por isso, o técnico Léo Condé teve tempo para preparar melhor a equipe, que não deve contar com o zagueiro Camutanga e o volante Dudu, lesionados.

FICHA TÉCNICA:



VITÓRIA X BAHIA

Local: Barradão, em Salvador (BA)