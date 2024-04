Union Berlin x Bayern de Munique: Confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Alemão

Após a classificação no meio de semana para as semifinais da Liga dos Campeões, o Bayern visitará o Union Berlin pela 30ª rodada do Campeonato Alemão neste sábado, às 13h30 (de Brasília). A equipe de Thomas Tuchel já não tem chances matemáticas de título, mas ainda luta pelo segundo lugar do torneio com o Stuttgart - ambos os times têm o mesmo número de pontos (63). A partida será no estádio An der Alten Försterei, em Berlim, às 13:30h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão do aplicativo One Football.