Santos terá Enzo Monteiro titular na estreia da Série B contra o Paysandu; veja escalações

Com o futuro indefinido no clube, Alfredo Morelos nem sequer foi relacionado. Os recém-contratados Escobar e Patrick ainda não ficam à disposição.

O Santos não conta com os lesionados Jair, Willian Bigode, Sandry, Alison e Kevyson.

Do outro lado, o técnico Hélio dos Anjos montou o Paysandu com: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Quintana e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Viela e Robinho; Edinho, Jean Dias e Nicolas.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16h30 (de Brasília).

O Santos não poderá contar com o apoio de seu torcedor no embate, já que está punido pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.