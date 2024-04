"Precisamos vencer e pressionar o Real Madrid", diz Xavi antes do clássico pelo Espanhol

?? Xavi: "We have all the respect in the world for Real Madrid." #ElClásico pic.twitter.com/4ZHMHICuOq

? FC Barcelona (@FCBarcelona) April 20, 2024

O comandante, apesar da queda nas quartas de final da Liga dos Campeões, disse que é o momento de virar a chave e focar na competição nacional.

"Temos que virar a chave. Deixar que esta raiva, frustração e impotência do outro dia se vire a nosso favor. Temos um Real Madrid forte pela frente e moralmente reforçado depois da classificação à semifinal na Liga dos Campeões".

Por fim, Xavi esclareceu que as críticas de Gundogan feitas ao companheiro de equipe Ronald Araújo, expulso no jogo da eliminação, já foram resolvidas através de uma conversa.