Palmeiras x Flamengo: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Do lado Rubro-Negro, o técnico Tite deve continuar a fazer um rodízio e pode poupar alguns atletas que apresentam maior desgaste físico. Contra o São Paulo, Arrascaeta ficou no banco, mas deve retornar ao time neste domingo. Por outro lado, De la Cruz e Pedro não treinaram entre os titulares e devem ficar como opções no banco de reservas. Lesionado, o atacante Everton Cebolinha será desfalque e pode ficar de fora até do jogo da Libertadores na Bolívia.

As equipes se enfrentaram pela última vez em novembro de 2023, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 0, no Maracanã. Na ocasião, o resultado colocou fim a uma sequência de cinco vitórias do Palmeiras na competição.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X FLAMENGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 21 de abril de 2024 (domingo)